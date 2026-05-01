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01 de maio de 2026 às 14:00

Multidão provoca estragos em frente a hospital onde está suspeito da morte de menina de 5 anos na Austrália

Na noite de quinta-feira, uma multidão provocou distúrbios em frente a um hospital em Alice Springs, na Austrália, onde está internado um homem acusado de matar uma menina de cinco anos. Imagens mostram os manifestantes a atirar objetos contra a polícia no meio de nuvens de fumo.

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