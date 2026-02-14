Sábado – Pense por si

14 de fevereiro de 2026 às 21:08

Carnaval no Brasil é para todos: desfile de cães ao som de samba no Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro o clima é de folia por estes dias e no país do Carnaval, o samba é mesmo para todos. Até para os animais...

