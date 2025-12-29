Sábado – Pense por si

29 de dezembro de 2025 às 14:33

MP investiga Gouveia e Melo: "MP tem processo desde 2017 e não há desfecho"

O Ministério Público (MP) de Almada está a investigar ajustes diretos autorizados por Henrique Gouveia e Melo enquanto comandante Naval da Marinha entre 2017 e 2020. O advogado Pedro Proença explicou que o Tribunal de Contas apurou a existência de infrações, mas considerou que não houve negligência grosseira, pelo que perdoou o Almirante.

