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10 de maio de 2026 às 13:00

Mourinho: "Sp. Braga? Estamos com a mentalidade certa de quem joga duas finais"

José Mourinho antevê dificuldades para o último jogo do Benfica no Estádio da Luz esta época, frente ao Sp. Braga. Em declarações na conferência de antevisão ao duelo da penúltima jornada da Liga Portugal Betclic, o técnico dos encarnados assumiu, ainda assim, que vê a equipa "com a mentalidade certa de quem joga duas finais" até ao final da temporada.

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