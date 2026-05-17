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17 de maio de 2026 às 08:26

Mourinho: "Fui feliz todos os dias no Benfica e disse isso aos jogadores"

Treinador do Benfica, que pode estar de saída para o Real Madrid, reconheceu que foi feliz no período em que esteve na Luz.

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