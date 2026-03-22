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22 de março de 2026 às 08:22

Mourinho e o castigo: "Se a expulsão é uma comédia, o castigo é uma tragicomédia"

Na conferência de imprensa após o Benfica-V. Guimarães (3-0), José Mourinho foi convidado a revelar se esteve em cima da mesa a possibilidade de cumprir frente ao Vitória o segundo jogo do castigo de uma partida e 11 dias que lhe foi aplicado após a expulsão e altercação com Lucho González no clássico com o FC Porto. Eis a resposta do técnico do Benfica.

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