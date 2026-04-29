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29 de abril de 2026 às 08:27

Mourinho apanhado pela CMTV na chegada a Lisboa não responde a perguntas

Na chegada ao Aeródromo de Tires depois de uma viagem relâmpago a Milão num voo particular, o treinador do Benfica ficou em silêncio quando o repórter da CMTV o interpelou com questões sobre o interesse do Real Madrid e o futuro do técnico no clube das águias.

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