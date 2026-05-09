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09 de maio de 2026 às 11:49

Moscovo recebe desfile do Dia da Vitória sob fortes medidas de segurança

O tradicional desfile militar do Dia da Vitória decorreu na Praça Vermelha, em Moscovo, com medidas de segurança reforçadas e a presença de Vladimir Putin e outros líderes internacionais.

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