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01 de maio de 2026 às 18:30

Moradores de aldeia alemã erguem enorme mastro para celebrar o 1.º de Maio

Mastro é um símbolo de comunidade de Kühbach e é mudado a cada três anos.

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