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12 de junho de 2026 às 13:48

Montenegro recebe Seleção Nacional em São Bento: "Não tenham medo de errar"

"Estamos convosco, estamos juntos, com os pés assentes na terra, mas com muita muita confiança", garantiu o primeiro-ministro.

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