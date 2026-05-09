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09 de maio de 2026 às 13:00

Mistério após drone militar dar à costa em ilha grega

Um drone marítimo militar foi encontrado numa ilha da Grécia, levando as autoridades a investigar a origem do aparelho. As imagens mostram o equipamento a ser retirado da água e analisado pelas forças militares do país.

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