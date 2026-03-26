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26 de março de 2026 às 11:11

Míssil iraniano atinge habitação e carros na cidade israelita de Kfar Qasim

A explosão de um míssil iraniano atingiu a cidade israelita de Kfar Qasim, a norte de Telavive, esta quinta-feira. Há registo de dois feridos.

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