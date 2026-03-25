Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
25 de março de 2026 às 12:28

Míssil iraniano atinge edifício residencial em Israel

Um prédio em Bene Beraq, Israel, sofreu danos num dos andares ao ser atingido por um míssil iraniano, na noite de terça-feira. Várias pessoas sofreram ferimentos ligeiros, incluindo um menino de sete anos.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)