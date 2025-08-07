Sábado – Pense por si

07 de agosto de 2025 às 20:29

Ministros da Defesa e do Ambiente do Gana morrem num acidente de helicóptero

Os ministros da Defesa e do Ambiente do Gana morreram esta quarta-feira na queda de um helicóptero, sem registo de sobreviventes, anunciou a presidência, após o desaparecimento da aeronave, que transportava três tripulantes e cinco passageiros.

