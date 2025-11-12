Sábado – Pense por si

12 de novembro de 2025 às 18:40

Ministro das Finanças diz que Governo apoia a candidatura de Mário Centeno para vice-presidência do Banco Central Europeu

"O Governo (...) vê sempre com satisfação quando um português pode chegar a um cargo internacional", disse Joaquim Miranda Sarmento sobre a eventual candidatura do ex-governador do BdP à vice-presidência do BCE.

