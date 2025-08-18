Sábado – Pense por si

18 de agosto de 2025 às 17:00

Milhares marcharam na Cidade do México em apoio ao povo palestiniano

Milhares de pessoas saíram à rua na capital mexicana, este domingo, para exigir que o governo rompa relações diplomáticas com Israel no momento em que prossegue a guerra na Faixa de Gaza.

