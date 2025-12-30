Sábado – Pense por si

30 de dezembro de 2025

Menino autista resgatado de lago na Florida na noite de Natal

Coco, um menino autista de 6 anos, foi resgatado na noite de Natal de um lago no bairro de Deltona, no estado norte-americano da Florida. A criança já tinha sido salva no verão do ano passado, em circunstâncias semelhantes, noutro lago nas proximidades.

