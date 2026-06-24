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24 de junho de 2026 às 21:12

Meloni considera plano entre EUA e Irão “um sinal muito positivo” e alerta para situação “precária” no Médio Oriente

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmou, esta quarta-feira, que a Itália está disponível para ajudar a garantir a navegação no Estreito de Ormuz após o entendimento entre os EUA e o Irão. Apesar de considerar o acordo um “sinal muito positivo”, Meloni alertou que a situação na região continua “precária”.

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