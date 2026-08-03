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03 de agosto de 2026 às 12:54

Marinha italiana interceta petroleiro suspeito de integrar “frota fantasma” da Rússia

A Marinha italiana abordou um petroleiro no Mediterrâneo, este domingo, alegadamente ligado à chamada “frota fantasma” da Rússia, usada para contornar as sanções ao petróleo russo. A operação aconteceu depois de o comandante da embarcação se ter recusado a fornecer informações às autoridades.

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