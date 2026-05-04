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04 de maio de 2026 às 12:50

Marco Rubio surpreende como DJ em casamento

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, foi filmado, muito animado, a passar música num casamento de familiares. O momento tornou-se viral.

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