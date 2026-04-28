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28 de abril de 2026 às 16:30

Marco Rubio compara Estreito de Ormuz a uma “arma nuclear económica”

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou, esta segunda-feira, que o Estreito de Ormuz é o equivalente a uma “arma nuclear económica” que o Irão está a tentar usar contra o mundo.

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