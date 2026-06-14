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14 de junho de 2026 às 01:30

Marcha LGBTQ+ reúne milhares de pessoas no centro de Seul

Milhares de pessoas participaram, este sábado, na 27.ª edição do Festival LGBTQ+ de Seul, na Coreia do Sul. A marcha percorreu o centro da capital sul-coreana, com os participantes a apelarem a uma maior aceitação da diversidade e dos direitos das minorias sexuais.

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