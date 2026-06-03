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03 de junho de 2026 às 19:51

Manifestantes de cara tapada levados por agentes da PSP à paisana

Pelo menos dois manifestantes de cara tapada foram levados por agentes da PSP, vestidos à civil, para dentro de carrinhas durante as manifestações junto à Assembleia da República em dia de greve geral.

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