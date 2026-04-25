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25 de abril de 2026 às 13:23

"Mais importante do que cravos é os portugueses terem direto à saúde e à educação", defende André Ventura

Na cerimónia de celebração dos 52 anos do 25 de Abril o líder do Chega (cujos deputados exibiram cravos verdes) apontou as "reformas miseráveis dos pensionistas" e voltou a falar na corrupção.

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