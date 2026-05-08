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08 de maio de 2026 às 19:30

Macron assinala 81.º aniversário da vitória dos Aliados na II Guerra Mundial

O presidente francês Emmanuel Macron participou, esta sexta-feira, na cerimônia junto ao Túmulo do Soldado Desconhecido, em Paris, França, que assinala os 81 anos da vitória dos Aliados sobre a Alemanha Nazi na Segunda Guerra Mundial.

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