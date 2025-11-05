Sábado – Pense por si

05 de novembro de 2025 às 20:22

Lula defende investimentos para a Amazónia e rejeita ‘doações’

O jornalista da AP, Maurício Savarese, explica o que o presidente brasileiro, Lula da Silva, pretende para a Amazónia, a poucos dias do arranque da COP 30.

