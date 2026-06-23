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23 de junho de 2026 às 15:50

Luís Montenegro festeja com adeptos da Seleção Nacional no Texas horas antes do jogo entre Portugal e Uzbequistão

O primeiro-ministro está nos Estados Unidos a acompanhar a equipa portuguesa.

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