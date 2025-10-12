Sábado – Pense por si

12 de outubro de 2025 às 21:44

Luís Montenegro espera "resultados equilibrados até ao fim" e aguarda contagem dos votos

O primeiro-ministro aguarda pelos resultados eleitorais deste domingo, que refere acreditar que serão "equilibrados até ao fim".

