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25 de abril de 2026 às 14:15

Líderes da Colômbia e Venezuela reúnem-se pela primeira vez após saída de Maduro

O presidente colombiano, Gustavo Petro, reuniu-se, esta sexta-feira, em Caracas com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, no primeiro encontro entre os dois países desde a saída de Nicolás Maduro do poder.

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