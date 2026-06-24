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24 de junho de 2026 às 16:30

Leques, ventoinhas, chapéus e muita água: é assim que a Europa está a enfrentar a onda de calor

França, Itália e Espanha são os países mais afetados pela onda de calor que afeta a Europa. Com temperaturas a ultrapassar os 40.º, quem anda na rua procura as sombras e tenta refrescar-se como consegue.

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