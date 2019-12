A carregar o vídeo ...

As celebrações natalícias já chegaram ao reino animal. No jardim zoológico de Londres, lémures, macacos e um trigre da Sumatra, chamado Asim, receberam as suas guloseimas de Natal, que não demoraram a devorar. O responsável pelos animais assume que a experiência permite tornar a hora da alimentação mais interessante para os próprios animais.

13:58

Lémures devoram doces de Natal no jardim zoológico de Londres











