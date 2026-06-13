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13 de junho de 2026 às 18:30

Kennedy Center avança com remoção do nome de Donald Trump após ordem judicial

O nome de Donald Trump começou a ser removido da fachada do Kennedy Center, em Washington, na madrugada de sábado, após decisão do tribunal que determinou a sua retirada.

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