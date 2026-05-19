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19 de maio de 2026 às 17:29

Jovem salta para canal em França para salvar pato bebé arrastado pela corrente

Um jovem atirou-se para um canal com forte corrente em Annecy, França, para resgatar um pato bebé que estava a ser arrastado pela água. Utilizou uma pequena caixa e conseguiu retirar o animal em segurança, perante o olhar de várias pessoas que se juntaram no local.

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