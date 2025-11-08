Sábado – Pense por si

08 de novembro de 2025 às 12:00

José Mourinho e plantel do Benfica estão a votar no Seixal

Urnas abriram às 08h30 e encerram às 22h00 no continente e na Madeira, com uma janela horária adaptada nos Açores e nos restantes locais de voto no estrangeiro.

