09 de fevereiro de 2026 às 14:35

Maquinistas iniciam greve de três dias em Espanha

Os sindicatos de maquinistas espanhóis iniciaram, esta segunda-feira, uma greve de três dias para alertar para as questões de segurança ferroviária no país após uma série de acidentes, incluindo o de Aramuz, no início deste ano, que fez mais de 40 mortos.

