09 de fevereiro de 2026 às 15:03

Descanso do Sporting perturbado: pirotecnia junto ao hotel durante a madrugada antes do clássico

O estágio do Sporting foi perturbado na última madrugada em duas ocasiões, com a deflagração de material pirotécnico junto ao hotel onde a comitiva leonina ficou alojada antes do clássico de hoje, com o FC Porto. O primeiro incidente registou-se por volta da 1h30 da manhã e durou alguns minutos. Ao contrário do que é habitual, horas mais tarde, por volta das 4h00, o episódio repetiu-se com a deflagração de mais tochas e petardos. A comitiva do clube de Alvalade chegou ao norte no domingo à noite e, como é habitual, ficou instalada em Vila Nova de Gaia.

