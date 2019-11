A carregar o vídeo ...

Depois de mais uma goleada no Brasileirão, desta feita frente ao Ceára (4-1), Jorge Jesus falou da qualidade do Al-Hilal, possível adversário do Flamengo no Mundial de Clubes e deu uma "lição" futebolística na conferência de imprensa. [Vídeo ESPN Brasil]

16:41

Jesus contundente: "Deceção? Estás a jogar com quem?" Partilhar











Para poder adicionar esta notícia deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site da SÁBADO, efectue o seu registo gratuito.