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17 de junho de 2026 às 11:40

Jato privado despenha-se em estrada no Texas

Pelo menos uma pessoa morreu, esta terça-feira, quando um jato se despenhou numa estrada no estado norte-americano do Texas. A bordo da aeronave seguiam seis pessoas.

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