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24 de março de 2026 às 14:20

Já viu um “mar cor-de-rosa” sobre campos agrícolas? Na Grécia existe um cenário assim

Milhares de pessoas visitam os campos de flores de pessegueiro que simbolizam o regresso da primavera na Grécia.

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