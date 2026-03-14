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14 de março de 2026 às 12:40

"Já terão votado cerca de mil sócios": Presidente da MAG do Sporting faz ponto de situação

João Palma afirmou que por volta das "23 horas as coisas estarão resolvidas, se tudo correr normalmente".

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