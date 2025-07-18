Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
18 de julho de 2025 às 22:14

Já há um robô humanóide que consegue trocar a própria bateria

Desenvolvido pela UBTECH Robotics, o Walker S2 é o primeiro robô humanóide no mundo capaz de trocar a sua própria bateria, de forma autónoma, e, assim, garantir o seu funcionamento contínuo.

