17 de setembro de 2025 às 17:25

Israel divulga vídeo que diz mostrar tanques e veículos militares a entrar na Cidade de Gaza

O exército israelita divulgou, esta terça-feira, um vídeo que diz mostrar tanques e outros veículos militares a entrar na Cidade de Gaza, no momento em que lançou uma novo ofensiva para tomar a cidade.

