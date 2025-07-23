Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
23 de julho de 2025 às 18:35

IRS: Porque é que se recebe agora mais e para o ano tem de se pagar?

A jornalista do Negócios Filomena Lança explica o que está em causa nas deduções do IRS e os seus efeitos neste ano e no próximo para os contribuintes.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente