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25 de abril de 2026 às 13:58

“Irão tem uma oportunidade histórica para um acordo sério”: Washington pressiona Teerão e critica aliados europeus

O secretário da Defesa dos EUA, Pete Hegseth, afirmou, esta sexta-feira, que o Irão tem uma “oportunidade histórica” para chegar a um acordo e pôr fim ao conflito no Médio Oriente. Hegseth criticou ainda a Europa, defendendo que os aliados devem assumir um papel mais ativo na região.

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