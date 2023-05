11:16

Investigação SÁBADO. Moradias danificadas pela construção de Lidl em Porto Alto

Obras começaram há quase um ano e ainda nenhum dos estragos foi compensado. Uma moradia ficou destruída e outras com danos graves. Hipermercado confirma apenas que ainda não foi possível chegar a acordo com os lesados. Para ver esta noite na CMTV, depois do Grande Jornal.