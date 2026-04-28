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28 de abril de 2026 às 18:20

Instalação com cães robôs com os rostos de Musk, Zuckerberg e Bezos tornou-se viral. O artista explica a obra

Não são “Animais Comuns” e já deram muito que falar. Os cães robóticos com cabeças de silicone hiper-realistas de multimilionários do mundo da tecnologia, criados por Mike Winkelmann, tornaram-se virais nas redes sociais. O artista explica o conceito desta obra que tem dado que falar.

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