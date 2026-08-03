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03 de agosto de 2026 às 11:00CM

Incêndios obrigam à retirada de 60 mil pessoas nos EUA

Os incêndios que atingem o estado norte-americano de Washington já obrigaram à retirada de cerca de 60 mil pessoas e destruíram pelo menos 600 edifícios. As autoridades alertam que o perigo está longe de terminar, devido às condições meteorológicas previstas para os próximos dias.

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