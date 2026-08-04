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04 de agosto de 2026 às 22:30

Incêndios deixam rasto de destruição e obrigam à retirada de 60 mil pessoas em Spokane

Os incêndios florestais, no leste do estado norte-americano de Washington, destruíram pelo menos 600 casas e outras estruturas e forçaram a retirada de cerca de 60 mil pessoas na região de Spokane.

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