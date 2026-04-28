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28 de abril de 2026 às 19:15

Incêndio provoca nuvem negra e chamas intensas na Rússia

Um incêndio numa refinaria provocou chamas intensas e uma densa coluna de fumo negro, com petróleo a arder na rua após o incidente.

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