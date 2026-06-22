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22 de junho de 2026 às 18:49

Incêndio em edifício na Índia faz pelo menos 14 mortos

Pelo menos 14 pessoas morreram, esta segunda-feira, num incêndio que atingiu um edifício comercial em Lucknow, no norte da Índia. A maioria das vítimas são estudantes que frequentavam um centro de estudos e um estúdio de animação instalados nos pisos superiores.

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